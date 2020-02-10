شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل انتصاراته في الدوري ويفوز على الطلائع بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الفوز على نظيره طلائع الجيش، بثلاثية أهداف مقابل لا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 17 من الدوري الممتاز.
الأهلي بانتصار اليوم يكون قد حقق الفوز رقم 14 من 14 مباراة في الدوري إلى الآن.
تقدم الأهلي بهدف في الشوط الأول عن طريق النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 33 من زمن المباراة.
وفي الشوط الثاني واصل لاعبو الأهلي التألق وسجل عمرو السولية الهدف الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 69.
وفي الدقيقة 85 تمكن محمد مجدي أفشة من تسجيل الهدف الثالث من تمريرة من البديل محمود عبدالمنعم «كهربا».
بتلك النتيجة واصل الأهلي تصدر جدول المسابقة برصيد 42 نقطة من 14 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 في المركز 14 من جدول الترتيب.
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