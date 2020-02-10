نوير يقترب من الرحيل عن بايرن ميونيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

تحدث الحارس الدولي الالماني ​مانويل نوير​ عن مستقبله مع ناديه ​بايرن ميونيخ​ الالماني واكد انه سيستمر مع الفريق حتى نهاية عقده في 2021.

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وقال حارس المانشفات الالماني في تصريحات صحفية: "في الصيف سينضم ألكسندر نوبل وسيستمر مع الفريق اما بالنسبة لي سأستمر حتى عام 2021".

وتابع: "لا يوجد أي محادثات مع النادي بشأن تجديد عقدي ولديّ وقت كافٍ للتحدث مع الإدارة".

يذكر ان عقد نوير مع الفريق البافاري بطل المانيا والمتصدر الحالي للبوندسليغا ينتهي بشكل رسمي في نهاية عام 2021 القادم.