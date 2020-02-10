- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نوير يقترب من الرحيل عن بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020
تحدث الحارس الدولي الالماني مانويل نوير عن مستقبله مع ناديه بايرن ميونيخ الالماني واكد انه سيستمر مع الفريق حتى نهاية عقده في 2021.
وقال حارس المانشفات الالماني في تصريحات صحفية: "في الصيف سينضم ألكسندر نوبل وسيستمر مع الفريق اما بالنسبة لي سأستمر حتى عام 2021".
وتابع: "لا يوجد أي محادثات مع النادي بشأن تجديد عقدي ولديّ وقت كافٍ للتحدث مع الإدارة".
يذكر ان عقد نوير مع الفريق البافاري بطل المانيا والمتصدر الحالي للبوندسليغا ينتهي بشكل رسمي في نهاية عام 2021 القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر نوير يقترب من الرحيل عن بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.