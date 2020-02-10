ابراهيموفيتش: ما زلت قادر على العطاء ولكن مع الشباب لا يمكنك الفوز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

تحدث السويدي ​زلاتان​ إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي بعد الهزيمة امام إنتر ميلان بنتيجة 4 - 2 صمن الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

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وقال زلاتان: "أظهرت للجميع أنه لا يزال بإمكاني إحداث الفرق ولكن مع الشباب لا يمكن الفوز ببعض المباربات ومن الضروري على الإدارة تغيير الأفكار في ميركاتو الصيف".

أما عن سبب الهزيمة اضاف: "في الشوط الثاني توقف الفريق كله ولم نضغط كما فعلنا في الشوط الاول ومنذ تلقينا هدف التعادل انهار كل شيء".

وانهى حديثه: "الشوط الأول كان مثالياً وكنت اتوقع عودة انتر في الشوط الثاني وبالفعل احدثوا الفارق".