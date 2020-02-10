الدوري المصري: الأهلي يحقق فوزا سهلا على طلائع الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

ضمن منافسات الجولة 17 من ​الدوري المصري​ لكرة القدم، فاز ​الأهلي​ على طلائع الجيش 3-0 في المباراة التي جرت على ملعب القاهرة الدولي.



استمر التعادل السلبي 0-0 لنصف ساعة، حتى افتتح التسجيل اللاعب جونيور أجاي في الدقيقة 33 ومنح التقدم للأهلي في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، سجل عمرو السولية الهدف الثاني في الدقيقة 69، وأضاف الهدف الثالث اللاعب محمد مجدى افشة في الدقيقة 85.