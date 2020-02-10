ميسي وسانشو: فن صناعة وتسجيل الأهداف  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

‎لم يسجل ليونيل ميسي هدفًا للمباراة الثالثة على التوالي خارج ملعبه مع ريال بيتيس مساء الأحد، لكن كابتن برشلونة كان قادرًا على تقديم ثلاثية من لمساته السحرية لتسجيل الأهداف من أجل مواكبة ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني .

‎ وسجل الأرجنتيني أكبر قدر من الأهداف في الدوري هذا الموسم إذ يمتلك ١٤ هدفًا بفارق هدف عن بنزيما الذي أحرز ١٣ هدفًا، وبالإضافة أنه ساهم في ١١هدفًا من صناعته، مما يعني أنه شارك في 25 من أهداف برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

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ميسي يقدم ثانِ ثلاثية في تاريخه

وكانت المرة الوحيدة التي قدم فيها ميسي ثلاث أهداف من صناعته في مباراة واحدة كانت ضد خيتافي في موسم ٢٠١٥/٢٠١٦، وعاد هذا الموسم من جديد أمام ريال بتيس ليعادل رقمه مرة أخري بصناعة ثلاثة أهداف.

سانشو يعادل رقم ميسي هذا الموسم

‎ومع ذلك فإن ميسي ليس اللاعب الوحيد في الخمس بطولات الكبري في أوروبا، الذي قام بصناعة وتسجيل عدد كبير من الأهداف حيث أصبح بالفعل مزدوجًا مع جادون سانشو فيما يتعلق بالأهداف وصناعاتها، وذلك بفضل انضمامه إلى بروسيا دورتموند، وقدم سانشو ١٣ تمريرة حاسمة وأحرز ١٢ هدفًا في موسم ٢٠١٩/٢٠٢٠.