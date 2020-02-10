شكرا لقرائتكم خالد الغندور: يارب المصرى يفوز على الأهلى "عشان" خاطر الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور فوز المصرى على الأهلى في المباراة التي ستجمع الفريقين الجمعة المقبلة 14 فبراير الجاري ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى موضحا أن أمنيته تأتى من منطلق تعثر الخصم واقتراب فريق الزمالك من المنافسة.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك:" حلمى رؤية الدورى فيه نوع من العدالة والتكافؤ في الفرص".

Advertisements

تابع الغندور :" هفضل أشوف الدورى على طول بياخده الاهلى والزمالك بعض الوقت ومتى نرى الدورى الفرق فيه متساوية في كل شيء

واختتم كلماته:" في الدورى العالمية لم يحدث الذى نراه في الدورى المصرى".