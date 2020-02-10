شكرا لقرائتكم جمال حمزة : جمهور "المنتخب" هاجمنا لكثرة عدد الزملكاوية بالملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سرد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق موقف صعب تعرض له خلال تواجده في صفوف المنتخب المصري عام 2003.

وقال حمزة، تصريحات إذاعية :" عام 2003 كنا 8 لاعبين من الزمالك نشارك بشكل أساسي مع منتخب مصر تحت قيادة محسن صالح.

واردف: تفاجئنا في الملعب بالجمهور يهاجمنا بسبب عددنا "كزملكاوية" في التشكيل الأساسي، وكانو يرغبون في مشاركة لاعبي الاهلي ضمن التشكيل.

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وأكد: واقعة أثر فينا كثيرا، وبعد ذلك تولى تارديلي تدريب المنتخب واستمع للمحيطين به، ومن تلك اللحظة لا نشارك كما كنا مع صالح من قبله.

واتم كلماته: مدرب منتخب مصر يكون أولى اختياراته من لاعبي الأهلي.