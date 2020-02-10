شكرا لقرائتكم "متصدر لا تكلمني".. كيف احتفل كهربا بأسيست "أفشة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمود كهربا لاعب الأهلي بصناعة الهدف الثاني لفريقه في مرمى طلائع الجيش في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة.

واحتفل كهربا مع الثنائي أفشة وليد سليمان برفع اصبعه في إشارة إلى تصدره الدوري برصيد 42 نقطة من 14 انتصار متتالي.

بدأت المباراة بضغط أهلاوي أملاً في إحراز هدف التقدم مبكراً، وبدأ جونيور أجاي الخطورة الحمراء في الدقيقة 2 وسدد كرة ضعيفة بين أحضان محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

دخل طلائع الجيش المباراة بداية من الدقيقة 5 وحاول لاعبو الطلائع مبادلة الأهلي الهجمات إلا أن لاعبي الفريق الأحمر سرعان ما استعادوا توازنهم واستعادوا السيطرة على منتصف الملعب، وفي الدقيقة 9 أرسل محمد هاني بينية متقنة لجونيور أجاي إلا أن حكم اللقاء الدولي محمود البنا احتسب الكرة تسلل.

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كثف الأهلي من هجومه وفي الدقيقة 13 أرسل محمد مجدي قفشة بينية متقنة لجيرالدو إلا أن محمد بسام حارس طلائع الجيش أبعد الكرة قبل أن يسيطر عليها جيرالدو ليفسد هجمة خطيرة للفريق الأحمر، وفي الدقيقة 15 سدد قفشة كرة قوية لكن محمد بسام تصدى لها ببراعة.

واصل الأهلي من ضغطه في الربع ساعة الثاني من عُمر اللقاء بغية إحراز هدف التقدم إلا أن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصاد، وفي الدقيقة 25 أرسل محمد هاني عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الطلائع إلا أنها لم تجد المتابع.

أحرز النادى الأهلى هدف التقدم أمام طلائع الجيش بأقدام جونيور أجاى فى الدقيقة 33 من عمر اللقاء، ومن بعدها أهدر الفريق الأحمر العديد من الفرص الخطيرة وخاصة عن طريق الثلاثي محمد مجدي قفشة وجيرالدو وأجاي.

بدأ الشوط الثاني بضغط أهلاوي أملاً في إحراز الهدف الثاني وفي الدقيقة 52 أنفرد محمد هاني بمرمى الطلائع بعد تلقيه تمريرة متقنة من جونيور أجاي إلا أن تسديدته أخطأت المرمى بسنتيمترات.

واصل الأهلي من ضغطه خاصة من الجبهة اليسرى بسبب انطلاقات التونسي على معلول ومن أمامه جيرالدو، إلا أن دفاع طلائع الجيش أحبط معظم الهجمات