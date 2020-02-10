شكرا لقرائتكم فايلر : رمضان صبحي سيُشارك خلال يومين في التدريبات وحالته في تحسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبّر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه على طلائع الجيش ، مساء اليوم ،الأثنين، بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة السابع عشر للدوري الممتاز، موضحاً أن الفوز جاء إستكمالاً لمسيرة الانتصارات الأخيرة محلياً وأفريقياً، وتحدث فايلر عن سياسة تغيير التشكيل من مباراة لأخرى ، قائلاً: لازم يكون اللاعبين مركزين وجاهزين بدنياً وذهنياً ..فالاحتراف حالياً يُحتّم على أي لاعب جاهز للمشاركة في أي وقت وأن يكون قادر على صناعة الفارق وفي ظل الضغط المباريات نحاول نُجهّز جميع اللاعبين في الفريق ليكونوا على نفس المستوى.

وعن عدم مشاركة حسام عاشور مع الاهلي ، ،قال فايلر: سنلعب المباراة المقبلة مع المصري يوم الجمعة المقبل بالدوري وسيكون من الصعب جداً تحديد من سيُشارك أو لن يُشارك في هذه المباراة حالياً ، فأنا أُحدد التشكيل ليلة المباراة تقريباً في ضوء أجتهاد كل لاعب ومشاركته في التدريبات بقوة لذا سيكون من الصعب أن أذكر من الأن من سيلعب في المباراة المقبلة ومن سيغيب عنها.

أما عن مشاركة رمضان صبحي الذى يغيب عن مباريات الفريق للإصابة في العضلة الخلفية فقا المدرب السويسري ، : رمضان صبحي سيُشارك خلال يومين تقريباً في التدريبات وحالته في تحسن وسنستعيده قريباً في التدريبات والمباريات.

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أرى أن أحمد الشيخ ، شأنه شأن جميع لاعبي الفريق أدواء بشكل جيد في مباراة الطلائع ، أما عن فارق العشر نقاط مع المقاولون العرب صاحب المركز الثاني ، أكد المدير الفني للأهلي أن هذا الفارق لن يُثنيه عن حماسه وإصراره ورغبته في الفةوز ولن يجعله يُفكر في بطولة أفريقيا بدعوى أن الاهلي أقترب من حسم الدوري ، مؤكداً أنه يلعب كل مباراة بحماس وأصرار ورغبة في الفوز دون النظر لأية أمور أخرى .

ورداً على أمكانية خوض مباراة ودية مع فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بملعب الأخير قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، قال: لا أرغب في الحديث عن مثل هذه الأمور الغير صحيحة على الأطلاق ..هناك كثير من الاخبار التى تُنشر في وسائل الإعلام غير صحيحة مثل هذا الخبر ..أنا دارس إعلام وأرجو من وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة فيما تنشره لأن هذه الأمور تخلق مشاكل في الفريق.

كان الاهلي قد فاز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 85 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، َوالتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 42 في منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا