شكرا لقرائتكم حمزة يؤكد وجود مؤامرات في التحكيم.. ويتسائل:كيف يُصنف نور الدين الأول في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر جمال حمزة، نجم نادي الزمالك السابق، تصنيف الحكم ابراهيم نور الدين بين الحكام المصريين.

وقال حمزة، في تصريحات إذاعية:" هناك مؤمرات تحدث، فالأخطاء عندما تتكرر بشكل مستمر بالتأكيد يكون هناك أمر غريب.

وتابع: رأينا أمس في مباراة الإسماعيلي والزمالك ضربتين جزاء ليس لهما علاقة بركلات الجزاء، وأيضا في مباراة بيراميدز والأهلي كرة في الملعب وأخرى تلعب ركنية ويحرز منها هدف الفوز وتجد دفاعا غريبا من لجنة الحكام مع انهم حكام دوليين.

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وأكمل : إبراهيم نور الدين كل مباراة يديرها تحكيميا تحدث كارثة، هل يعقل أن يكون هو الحكم رقم واحد في مصر!

واشار : حتى مع تطبيق الفار لن يكون هناك أي جديد، فهم نفس الحكام سيتواجدوا داخل غرفة الفار.

واتم كلماته : تاريخ الزمالك شهد الكثير من مثل هذه الامور التي حسبت له وعليه.