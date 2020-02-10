شكرا لقرائتكم الأهلي يقسو على طلائع الجيش بثلاثية ويحقق الفوز الـ14 تواليا فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 42 في منفرداً بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا

بدأت المباراة بضغط أهلاوي أملاً في إحراز هدف التقدم مبكراً، وبدأ جونيور أجاي الخطورة الحمراء في الدقيقة 2 وسدد كرة ضعيفة بين أحضان محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

دخل طلائع الجيش المباراة بداية من الدقيقة 5 وحاول لاعبو الطلائع مبادلة الأهلي الهجمات إلا أن لاعبي الفريق الأحمر سرعان ما استعادوا توازنهم واستعادوا السيطرة على منتصف الملعب، وفي الدقيقة 9 أرسل محمد هاني بينية متقنة لجونيور أجاي إلا أن حكم اللقاء الدولي محمود البنا احتسب الكرة تسلل.

كثف الأهلي من هجومه وفي الدقيقة 13 أرسل محمد مجدي قفشة بينية متقنة لجيرالدو إلا أن محمد بسام حارس طلائع الجيش أبعد الكرة قبل أن يسيطر عليها جيرالدو ليفسد هجمة خطيرة للفريق الأحمر، وفي الدقيقة 15 سدد قفشة كرة قوية لكن محمد بسام تصدى لها ببراعة.

واصل الأهلي من ضغطه في الربع ساعة الثاني من عُمر اللقاء بغية إحراز هدف التقدم إلا أن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصاد، وفي الدقيقة 25 أرسل محمد هاني عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الطلائع إلا أنها لم تجد المتابع.

Advertisements

أحرز النادى الأهلى هدف التقدم أمام طلائع الجيش بأقدام جونيور أجاى فى الدقيقة 33 من عمر اللقاء، ومن بعدها أهدر الفريق الأحمر العديد من الفرص الخطيرة وخاصة عن طريق الثلاثي محمد مجدي قفشة وجيرالدو وأجاي.

بدأ الشوط الثاني بضغط أهلاوي أملاً في إحراز الهدف الثاني وفي الدقيقة 52 أنفرد محمد هاني بمرمى الطلائع بعد تلقيه تمريرة متقنة من جونيور أجاي إلا أن تسديدته أخطأت المرمى بسنتيمترات.

واصل الأهلي من ضغطه خاصة من الجبهة اليسرى بسبب انطلاقات التونسي على معلول ومن أمامه جيرالدو، إلا أن دفاع طلائع الجيش أحبط معظم الهجمات قبل وصولها لمحمد بسام حارس الطلائع.

واصل الأهلي من ضغطه وفي الدقيقة 65 راوغ أحمد الشيخ أكثر من لاعب في الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية ولكنها لم تجد المتابع مع لاعبي الأهلي ليشتتها دفاع طلائع الجيش.

في الدقيقة 69 أحرز عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي من تسديدة صاروخية من مسافة 40 ياردة لم يستطيع محمد بسام حارس الطلائع التعامل معها لتسكن شباكه.

نجح محمد مجدي ففشة من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 85 بعد تلقية تمريرة من كهربا ليسدد كرة قوية تخدع محمد بسام حارس الطلائع وتسكن الشباك، واصل الأهلي من ضغطه في الدقائق الأخيرة وأهدر لاعبو العديد من الفرص التي كانت كفيلة برفع النتيجة قبل أن يطلق محمود البنا حكم اللقاء الدولي صافرة نهاية المباراة.