شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ على قرارات لجنة الانضباط: انتوا عايزين تنرفزونا ولا نتوقف ولا نعمل ايه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي غضبه الشديد من عقوبة لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة، التي أصدرت اليوم وتم خلالها إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه 50 ألف جنيه. ووجه عبد الحفيظ رسالة الي مسئولي اتحاد الكرة ولجنة الانضباط قائلا : انتوا بتصدروا القرارات دون حيثيات أثناء مباراة ، انتوا عايزين تنرفزونا ولا نتوقف ولا نعمل ايه ؟!. كما قال مدير الكرة بالاهلي ان العقوبة ليس لها معني سوي التوازنات ، لاني حصلت علي انذار نتيجة اعتراضي ولم يصدر مني أي اعتراض بعدها والتزمت واكملت المباراة علي دكة الأهلي بصورة طبيعية فكيف يتم ايقافي ؟، وفي حالة صدور قرار لمجرد التوازنات بين الأندية فعلي اتحاد الكرة الرحي لانهم لا يصلحون لادارة الكرة. وأصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قراراتها بخصوص أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز الأخيرة فى الدورى كالتالى: إيقاف أحمد محمد أيمن منصور لاعب نادي بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. إيقاف رجب عبد الحليم بكار لاعب نادي بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. Advertisements منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أف سي من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. إيقاف إسلام عيسي لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. إيقاف اللاعب عمر جابر لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه 50 ألف جنيه تغريم النادي الأهلي 100 ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبي بيراميدز واللاعب علي جبر.

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