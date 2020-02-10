شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: منظومة كرة اليد منتظمة بشكل كبير وخطة الوزارة اتت بثمارها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على ان منظومة كرة اليد المصرية منتظمة بشكل كبير ، مشيراً الى ان طريقة تخطيط الشباب و الرياضة مع الاتحاد أتت بثمارها .

وقال وزير الرياضة خلال حفل شركة بريزنتيشن ، برئاسة منتصر النبراوى، لتكريم منتخب مصر لكرة اليد الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بأحد فنادق التجمع الخامس أن الاتحاد يسير بخطى ثابته ، مقدما الشكر لمجلس ادارة اتحاد كرة اليد .

وأشار وزير الرياضة الى ان حصول الناشئين على كأس العالم و الشباب على البرونزية طمع الوزارة وسقف تطلعاته الى الوصول الى اولمبياد طوكيو 2020 ، مشيرا الى ان تكريم رئيس الجمهورية لمنتخب الناشئين بمثابة دفعة معنوية قوية للاعبين .

و حضر التكريم الجهاز الفني للمنتخب و اللاعبين عدا المحترفين اللذين يرتبطون بالتواجد مع أنديتهم خارج مصر .

ومن المنتظر أن يحيى حفل التكريم النجم هشام عباس الحفل للاحتفاء بلاعبى منتخب مصر لكرة اليد الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 التى أقيمت فى تونس، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى 5 لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.

بهذه البطولة نجح منتخب مصر فى تحقيق النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه، حيث توج بأول لقب أفريقى عام 1991 فى النسخة التى أقيمت فى مصر بالفوز على الجزائر فى النهائى، بينما حصد اللقب الثانى عام 1992 فى ساحل العاج على حساب تونس.

أما اللقب الثالث الذى توج به الفراعنة فجاء فى عام 2000 فى الجزائر بالفوز على محاربى الصحراء على أرضهم ووسط جماهيرهم، بينما توج المنتخب باللقب الرابع فى نسخة 2004 بمصر على حساب الجزائر أيضا .

بينما توج الفراعنة باللقب الخامس عام 2008 فى أنجولا على حساب تونس، وأخيرا اللقب السادس عام 2016 على أرضه ووسط جماهيره والذى تأهل من خلالها إلى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 الأخيرة بالبرازيل.

كما تخلص منتخب مصر من الدخول فى حسبة برمة والمشاركة فى ملحق التصفيات المؤهلة إلى الأولمبياد، حيث إن البطولة الأفريقية تؤهل فقط بطل أفريقيا للدورة الأولمبية.