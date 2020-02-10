شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الأهلى هيفضل ياخد الدورى على طول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى خالد الغندور عدم تحقيق مبدأ التكافؤ والعدالة في الدورى المصرى موضحا أن عدم المساواو بين الأندية في المسابقة تؤثر عليهم.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك:" حلمى رؤية الدورى فيه نوع من العدالة والتكافؤ في الفرص".

تابع الغندور :" هفضل أشوف الدورى على طول بياخده الاهلى والزمالك بعض الوقت ومتى نرى الدورى الفرق فيه متساوية في كل شيء

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واختتم كلماته:" في الدورى العالمية لم يحدث الذى نراه في الدورى المصرى".