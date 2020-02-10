شكرا لقرائتكم جوزيه مورينيو يطالب إدارة توتنهام هوتسبير بالتعاقد مع آدم لالانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مسئولو ناديه بالتعاقد مع آدم لالانا لاعب وسط فريق ليفربول في الصيف المقبل، حيث سينتهي عقد اللاعب مع الريدز في يونيو المقبل وسيصبح بعد ذلك لاعبا حرا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإن أن توتنهام لديه رغبة في التعاقد مع لالانا في الصيف، حيث أبدى جوزيه مورينيو مدرب السبيرز اهتمامه باللاعب صاحب الـ 31 عامًا، وطلب من مسئولي النادي الحصول على خدماته.

وكانت العديد من التكهنات قد أثيرت خلال الفترة الماضية على مستقبل اللاعب، في الوقت الذى لم يقم فيه الريدز بالتفاوض مع لاعبه من أجل التجديد.

توتنهام ليس النادي الوحيد الذى يرغب في ضم لالانا، حيث يتواجد كذلك على رادار آرسنال وليستر سيتي ووست هام.