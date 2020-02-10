شكرا لقرائتكم خالد الغندور: كل أندية مصر بتروح تلعب في الإسماعيلية عدا الأهلى ولا أعلم السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى خالد الغندور عدم لعب الأهلى عبى ستاد الإسماعيلية منذ 9 سنوات مطالبا بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضرورة لعب الأحمر على ستاد الدراويش مثلما يحدث مع الزمالك وكل أندية مصر.
أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك :" أين مبدا تكافؤ الفرص ولماذا لا يلعب الأهلى في ستاد الإسماعيلية لماذا نصدر الخوف خاضة ان الأهلى بقاله 9 سنين لم يذهب إلى الإسماعيلية".
تابع الغندور :" كل أندية مصر بما فيهم الزمالك يلعبون في الإسماعيلية ومنهم الزمالك عدا الأهلى وغير مفهوم السبب".
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