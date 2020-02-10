شكرا لقرائتكم جمال حمزة: الزمالك قادر على اقتناص دوري الأبطال وبطولتي السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، ان بطولة دوري الأبطال في متناول الأبيض، فضلا على بطولتي السوبر الافريقي والمصري أيضا.

وقال حمزة، تصريحات إذاعية: "الزمالك قادر على اقتناص دوري أبطال أفريقيا، قميص الزمالك له ثقله".

واردف: نتمنى أن يكون هناك تواجد جماهيري كبير وراء الزمالك ، فلا يوجد فارق بين حضور 30 ألف و100 ألف، فهو نفسه التأمين ولكن العدد سوف يفرق في نفوس اللاعبين والخصم ايضا.

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واشار: لا تقيم الزمالك فنيا على مستواه بالدوري ولكن على مستوى الحدث سواء السوبر الأفريقي أو دوري الأبطال.

وأكد :الجالية المصرية في قطر ستكون كبيرة جدا، طبيعي يكون أكبر بكثير من الجالية التونسية لفريق الترجي، وحتى السوبر المصري أمام الأهلي الذي سيقام في الإمارات ستكون الكفة به متساوية”.

وأردف: الفوز يرفع من معنويات اللاعبين ويقلل الضغوط مشيرا بأن بطولتي السوبر سواء الافريقي او المصري في يد الزمالك.