شكرا لقرائتكم جمال حمزة: الدوري لم ينتهي ويجب على الزمالك حصد "3" بطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى جمال حمزة، نجم نادي الزمالك السابق، أن مسابقة الدوري المصري لم تنتهي بعد، بالرغم من تألق الاهلي وابتعاده بالصدارة.

وقال حمزة، في تصريحات إذاعية :" فوز الزمالك أمس على الإسماعيلي هام للغاية معنويا".

وأشار : الزمالك مقبل على خمسة مباريات في منتهى الصعوبة هذا الشهر، من الممكن ان يحصد الزمالك بطولتين السوبر الافريقي والمصري في فبراير.

وعن مباراة الاسماعيلي بالامس قال : هناك أخطاء شاهدناها ولكن الأهم هو حصد الـ3 نقاط والفوز على على أرض الدراويش لأول مرة منذ 14 عام شيء.

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وأضاف: “كمشاهدين ومحللين نرى أن المدرب الفرنسي كارتيرون تركيزه الأكبر على السوبر الأفريقي ودوري الأبطال أكثر مع الدوري، و هذا الإحساس منقول للاعبين وهذه نقطة سلبية.

وتابع : ايضا لا يمكن ان نتعامل مع المسابقة المحلية كأنها انتهت لصالح الاهلي، نعم الاحمر قطع مسافة كبيرة وفارق بالنقاط ولكن المسابقة لم تنتهي بعد.

واكد : اذا شارك الابيض في 4 بطولات عليه حصد 3 منهم على الاقل، فالدوري ليس مقياسا واكبر دليل على ذلك اداء الاهلي بالدوري المختلف تماما عن ظهوره الافريقي.

واختتم كلماته : الـ8 فرق المتأهلين في ربع نهائي دوري الأبطال مستواهم متقارب جدا”.