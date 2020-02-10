شكرا لقرائتكم جمال حمزة: الدوري لم ينتهي ويجب على الزمالك حصد "3" بطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى جمال حمزة، نجم نادي الزمالك السابق، أن مسابقة الدوري المصري لم تنتهي بعد، بالرغم من تألق الاهلي وابتعاده بالصدارة.
وقال حمزة، في تصريحات إذاعية :" فوز الزمالك أمس على الإسماعيلي هام للغاية معنويا".
وأشار : الزمالك مقبل على خمسة مباريات في منتهى الصعوبة هذا الشهر، من الممكن ان يحصد الزمالك بطولتين السوبر الافريقي والمصري في فبراير.
وعن مباراة الاسماعيلي بالامس قال : هناك أخطاء شاهدناها ولكن الأهم هو حصد الـ3 نقاط والفوز على على أرض الدراويش لأول مرة منذ 14 عام شيء.
وأضاف: “كمشاهدين ومحللين نرى أن المدرب الفرنسي كارتيرون تركيزه الأكبر على السوبر الأفريقي ودوري الأبطال أكثر مع الدوري، و هذا الإحساس منقول للاعبين وهذه نقطة سلبية.
وتابع : ايضا لا يمكن ان نتعامل مع المسابقة المحلية كأنها انتهت لصالح الاهلي، نعم الاحمر قطع مسافة كبيرة وفارق بالنقاط ولكن المسابقة لم تنتهي بعد.
واكد : اذا شارك الابيض في 4 بطولات عليه حصد 3 منهم على الاقل، فالدوري ليس مقياسا واكبر دليل على ذلك اداء الاهلي بالدوري المختلف تماما عن ظهوره الافريقي.
واختتم كلماته : الـ8 فرق المتأهلين في ربع نهائي دوري الأبطال مستواهم متقارب جدا”.
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