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جدة - عمرو شويل ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش



ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش شهد مواصلة المارد الأحمر تربعه على قمة ترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة جمعهما من 14 فوز متتالى بينما جاء المقاولون العرب في المركز الثالنى برصيد 32 نقطة وحل الزمالك ثالثا برصيد 31 نقطة.

وجاء باقى ترتيب جدول الدوري المصري كالتالى..

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش



ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش واكتسح نادى الأهلي فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 85 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة، َوالتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش



ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 42 في منفرداً بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش



بدأت المباراة بضغط أهلاوي أملاً في إحراز هدف التقدم مبكراً، وبدأ جونيور أجاي الخطورة الحمراء في الدقيقة 2 وسدد كرة ضعيفة بين أحضان محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

دخل طلائع الجيش المباراة بداية من الدقيقة 5 وحاول لاعبو الطلائع مبادلة الأهلي الهجمات إلا أن لاعبي الفريق الأحمر سرعان ما استعادوا توازنهم واستعادوا السيطرة على منتصف الملعب، وفي الدقيقة 9 أرسل محمد هاني بينية متقنة لجونيور أجاي إلا أن حكم اللقاء الدولي محمود البنا احتسب الكرة تسلل.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش



كثف الأهلي من هجومه وفي الدقيقة 13 أرسل محمد مجدي قفشة بينية متقنة لجيرالدو إلا أن محمد بسام حارس طلائع الجيش أبعد الكرة قبل أن يسيطر عليها جيرالدو ليفسد هجمة خطيرة للفريق الأحمر، وفي الدقيقة 15 سدد قفشة كرة قوية لكن محمد بسام تصدى لها ببراعة.

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ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش



واصل الأهلي من ضغطه في الربع ساعة الثاني من عُمر اللقاء بغية إحراز هدف التقدم إلا أن دفاعات طلائع الجيش كانت بالمرصاد، وفي الدقيقة 25 أرسل محمد هاني عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الطلائع إلا أنها لم تجد المتابع.

أحرز النادى الأهلى هدف التقدم أمام طلائع الجيش بأقدام جونيور أجاى فى الدقيقة 33 من عمر اللقاء، ومن بعدها أهدر الفريق الأحمر العديد من الفرص الخطيرة وخاصة عن طريق الثلاثي محمد مجدي قفشة وجيرالدو وأجاي.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش



بدأ الشوط الثاني بضغط أهلاوي أملاً في إحراز الهدف الثاني وفي الدقيقة 52 أنفرد محمد هاني بمرمى الطلائع بعد تلقيه تمريرة متقنة من جونيور أجاي إلا أن تسديدته أخطأت المرمى بسنتيمترات.

واصل الأهلي من ضغطه خاصة من الجبهة اليسرى بسبب انطلاقات التونسي على معلول ومن أمامه جيرالدو، إلا أن دفاع طلائع الجيش أحبط معظم الهجمات قبل وصولها لمحمد بسام حارس الطلائع.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش



واصل الأهلي من ضغطه وفي الدقيقة 65 راوغ أحمد الشيخ أكثر من لاعب في الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية ولكنها لم تجد المتابع مع لاعبي الأهلي ليشتتها دفاع طلائع الجيش.

في الدقيقة 69 أحرز عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي من تسديدة صاروخية من مسافة 40 ياردة لم يستطيع محمد بسام حارس الطلائع التعامل معها لتسكن شباكه.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش



نجح محمد مجدي ففشة من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 85 بعد تلقية تمريرة من كهربا ليسدد كرة قوية تخدع محمد بسام حارس الطلائع وتسكن الشباك، واصل الأهلي من ضغطه في الدقائق الأخيرة وأهدر لاعبو العديد من الفرص التي كانت كفيلة برفع النتيجة قبل أن يطلق محمود البنا حكم اللقاء الدولي صافرة نهاية المباراة.