أمرابط: نطلب من جماهير النصر التوقف عن الأراء السلبية

أكد الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر، أن مباراة فريقه الأولى في دوري أبطال آسيا أمام السد القطري ستكون مواجهة كبيرة.

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وقال خلال المؤتمر الصحافي، يوم الاثنين: لعبنا سابقا أمام السد وأعتقد أنهم كذلك حققوا بطولة السوبر المحلي خلال الموسم الحالي مثل النصر، لذلك فهي مباراة كبيرة، نحن كذلك فريق كبير والنصر بطل الدوري السعودي وبطل السوبر.

وأضاف: لعبنا أمامهم سابقا في أغسطس الماضي حسبما أتذكر، خضنا مباراة الذهاب بشكل جيد جدا وفزنا لكن الإياب كان مختلفا، تفاجأنا بالضغط العالي منذ أول دقيقة ونجحوا في الفوز، كما أن الحكم في ذلك اللقاء لم يكن جيدا لكنه ليس عذرا للخسارة، ولكن نحن مستعدون لمواجهتهم من جديد .

وواصل: الجماهير دائما تبدئ أرائها عندما لا نقدم مستويات جيدة أو لا نحقق الفوز في كل مباراة ولديهم الحق في ذلك، ولكننا نحتاج إلى جماهيرنا لذلك أريد أن أطلب منهم التوقف عن الأراء السلبية عن اللاعبين، يجب أن يشعروا بالفخر كجماهير للنصر مثلما نشعر نحن بالفخر كلاعبين في النصر، وإذا أردنا تحقيق الإنجازات يجب أن نعمل كيد واحدة، إذا كنا نمر في فترة صعبة يجب أن يساعدونا في النهوض من جديد، الموسم طويل ونحن نحتاج إليهم لكي نثبت للجميع أننا فخورون بالدفاع عن هذا النادي.