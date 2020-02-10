شكرا لقرائتكم زيدان: حققنا الفوز في ملعب صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على أوساسونا 4 - صفر، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: كانت مباراة صعبة للغاية في ملعب يصعب اللعب فيه، لقد جعلوا الأمر صعبا علينا نجحنا في الفوز.
وأضاف: لقد دافعنا جيدًا وسيطرنا على نقاط قوتنا ، لقد مررنا بلحظات جيدة وصنعنا فرصا للتسجيل.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، فيما يحتل أوساسونا المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.
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