الأهلي يبتعد في الدوري المصري بالفوز الـ14









اسماء السيد - واصل حامل اللقب الأهلي تغريده خارج السرب في الدوري المصري لكرة القدم، بتحقيقه الإثنين فوزه الرابع عشر في 14 مباراة، وذلك على حساب ضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المرحلة السابعة عشرة.

وعزز الفريق الأحمر بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، صدارته للترتيب بالعلامة الكاملة (42 نقطة)، بفارق 10 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، والذي خاض مباراتين أكثر.

وفي لقاء الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، سجل أهداف الأهلي النيجيري جونيور أجايي (33) وعمرو السولية (69) ومحمد مجدي "أفشه" (85).

وتسيد الأهلي اللقاء على صعيد الأداء والنتيجة في ظل تراجع لاعبي طلائع الجيش في مواجهة مد هجومي أحمر.

وجاء الهدف الأول بعد نحو نصف ساعة، بعد تبادل كرات بين لاعبي المضيف شمل الأنغولي جيراردو دي كوستا والمالي أليو ديانغ والتونسي علي معلول، انتهت عند أجايي الذي سدد على يسار محمد بسام (33).

وتألق الأخير في محاولة الدفاع عن مرماه، وحرم لاعبي الأهلي من مضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، بتصديه لسلسلة محاولات متتالية من "أفشه" ومعلول ومحمد هاني في الدقائق الأخيرة والوقت بدل الضائع.

وسعى الضيوف في الشوط الثاني للخروج من التكتل الدفاعي، وهاجموا مرمى محمد الشناوي الذي أبعد في الدقيقة 49 تسديدة قوية من أحمد عبد الرحمن "زولا" بعدما عرضية من كريم طارق.

لكن الأهلي رد بهدف رائع من السولية بتسديدة من نحو 30 مترا سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمي بسام، قبل ان يضيف "أفشه" الثالث مستغلا تمريرة البديل محمود عبد المنعم "كهربا" ويسددها على يسار بسام.

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ويعود الفوز الأخير في الدوري للأهلي الى السادس من شباط/فبراير الحالي، وجاء بنتيجة 2-1 على حساب بيراميدز في مباراة مشحونة من الطرفين شهدت توترات مختلفة واحتجاجات على التحكيم.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري اليوم اتخاذ سلسلة عقوبات بحق الفريقين على خلفية المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة السادسة عشرة، شملت إيقاف مدير الكرة في الأهلي سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة مع غرامة مالية، وتغريم الأهلي مبلغ 100 ألف جنيه على خلفية ألفاظ نابية توجه بها مشجعوه نحو الفريق المنافس.

كما اتخذت اللجنة عقوبة إيقاف وغرامات مالية بحق عدد من لاعبي بيراميدز، هم أيمن منصور ورجب بكار وعلي جبر واسلام عيسى وعمر جابر (ثلاث مباريات لكل منهم).

وعلى صعيد المباريات الأخرى في المرحلة 17، استعاد المصري البورسعيدي نغمة الانتصار بتحقيق فوز أول بعد أربع مراحل (ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة)، بفوز على مضيفه وادي دجلة بثلاثية أحمد ياسر (33) والليبي مفتاح طقطق (62) والعاجي شيخ موكورو (71).

ورفع المصري رصيده الى 20 نقطة ارتقى بهم للمركز العاشر، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 14 نقطة تراجع بهم للمركز السابع عشر.

وخيم التعادل السلبي على لقاء طنطا مع ضيفه إنبي، علما بأن المضيف خاض اللقاء بعشرة لاعبين منذ طرد لاعبه محمد مسعود بالانذار الثاني في الدقيقة 52.

ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش: