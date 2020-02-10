تطبيق جديد يشبه "نيتفيلكس" لبث مباريات الدوري الانكليزي

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فجر المدير التنفيذي لرابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، ريتشارد ماسترز، مفاجأة سارة لجماهير الكرة الإنكليزية، بشأن مشاهدة مباريات "البريميرليغ".

وكشفت تقارير صحفية بريطانية أن ماسترز، يخطط لبث مباريات الدوري الانكليزي الممتاز، عبر تطبيق جديد على الإنترنت يشبه "نيتفيلكس"، والذي يعرض الأفلام والمسلسلات بمقابل مادي منخفض.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ماسترز، يخطط لثورة في مجال البث الرقمي للمباريات على غرار "Netflixط، والذي سيزيد من عدد المشاهدين للبطولة عبر هذه الخدمة.

ومن المقرر أن تطبق هذه الخدمة الجديدة في عام 2022، وسيتم تجربتها بشكل رسمي، وإذا نجحت في إحداث ثورة في البث الرقمي ستستمر طويلا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن تطبيق هذه الخدمة، يتطلب تجهيز عشرات القنوات لبث المباريات بلغات مختلفة، وستزيد مسؤولياتها من مجرد منظم لـ 380 مباراة في كل موسم إلى محطة عملاقة للبث العالمي تتضمن بناء وصيانة منصة تقنية معقدة لخدمة الجماهير من كل أنحاء الكوكب في قارات ولغات وثقافات متنوعة للغاية، وهو ما يؤكد أن تلك الخطوة لن تحدث بسرعة كبيرة.

ويرى المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإنكليزي أن التطبيق الجديد سيوفر فرصة لبيع المباريات مباشرة للجماهير وزيادة الأرباح للأندية الكبيرة بسبب زيادة عدد الحضور.

جدير بالذكر أن مباريات الدوري الإنكليزي تبث حاليا عبر كل من Sky و BT Sport و Amazon Prime، وعادة ما يتكلف دفع الرسوم الثلاثة حوالي 912 جنيها إسترلينيا سنويا، أو 76 جنيها إسترلينيا في الشهر، لكن ما أكده الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنكليزي أن الأمر سيكون أقل تكلفة بكثير.

