هوية العابرين إلى اللقاء النهائي في سلّة "عربية السيدات 2020" تتحدد في الشارقة

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تترقّب الجماهير مساء (الثلاثاء) نتيجة اللقاءات لتتحدد معها هوية المتأهلين إلى نهائي مسابقة كرة السلة المقامة على صعيد دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظم نسختها الخامسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ويسدل الستار عنها غدٍ الأربعاء، وذلك بإقامة لقائين لحساب الدور نصف نهائي، تنطلق الأولى في السابعة على أن تجمع حامل لقب النسخة الماضية سبورتينغ المصري أمام المجمع البترولي الجزائري، وتتبع في التاسعة بلقاء الفحيص الأردني أمام الأمل التونسي.

وجاء تأهل الفرق الأربعة إلى المربع الذهبي، بتخطيها وبنجاح أول من أمس عقبة الدور ربع نهائي، وذلك عقب الانتصار العريض لسبورتينغ المصري على الفتاة الكويتي بواقع "107-51"، وفوز الأمل التونسي على الرفاع البحريني "96-74"، والفحيص الأردني على صاحبات الضيافة سيدات الشارقة "67-59"، وأخرها فوز المجمع البترولي الجزائري على حساب الوافد الجديد الساحل السوري بواقع "57-40".

سبورتينغ يسجل ثاني أكبر النتائج في نسخة 2020

نجحت لاعبات سبورتينغ المصري في تأكيد أحقيتهن كمدافعات عن اللقب، بتسجيلهن ثاني أكبر النتائج في مسابقة السلة للنسخة الحالية، عقب انتصار المجمع البترولي الجزائري في اليوم الافتتاحي على "إليت السعودي" بواقع "115-36".

وواصل سبورتينغ المصري الذي لم يتجرع الهزيمة خلال دوري المجموعات، مشواره الناجح في الدورة، بعد أن قدمت لاعباته في مباراة الربع نهائي أمام الفتاة الكويتي، مباراةً عالية المستوى، عرفت من خلالهن المصريات كيفية كسر حاجز المئة نقطة، وحصد انتصارهن العريض، بعد أن أحكمت لاعبات سبورتينغ قبضتهن على نتائج الفترات الأربعة للقاء بواقع "29-15 و27-6 و26-9 و25-21"، وذلك عبر تألق كل من جنا خالد (18 نقطة)، وأسفار ماجد (15 نقطة)، ورنا نبيل (10 نقاط).

الأمل التونسي يقسو على الرفاع البحريني

وفي موعد جديد، أكدت الوافد الجديد إلى ميدان سلة "عربية السيدات" الأمل التونسي، أحقيته بلقب "الحصان الأسود" في الدورة، لكونه الفريق الأكثر تسجيلاً للنقاط بمعدل "87.2 نقطة" في المباراة الواحدة، فضلاً عن كونه ايضاً أحد فريقين لم يتجرع الهزيمة خلال مشواره في النسخة الحالية، لتواصل سيدات الأمل التألق في الربع نهائي بفوزهن على الرفاع البحريني في مباراة هيمنت خلالها التونسيات على نتائج الربع الأول ومن ثم الربعين الثالث والرابع بواقع "15-13 و29-17 و37-24"، قابلها اكتفاء لاعبات الرفاع في نيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني بواقع "23-15".

وتألق للفريق التونسي كل من الدولية هدى هاروني بنيلها لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد (36 نقطة)، بجانب المحترفة لويزا إيطالي صاحبة رصيد (22 نقطة).

سيدات الشارقة يودعن البطولة على يد الفحيص الأردني ويكتفين بالربع نهائي

وقف مشوار سيدات نادي الشارقة لرياضة المرأة في نسخة 2020 على اعتاب الدور ربع نهائي، عقب الخسارة أمام الفحيص الأردني، في مباراة اكتفت خلالها صاحبات الضيافة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث "23-11"، قابلها تألق للاعبات الأردنيات في باقي الفترات، ونجاحهن في ضمان انتصارهن وبلوغ المربع الذهبي بنيلهن الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الرابع بواقع "19-17 و22-10 و15-9".

ويدين الفحيص في انتصاره هذا لتألق كل من محترفته باريا هولمس (22 نقطة)، ليليان أبو جحر (13 نقطة)، والمحترفة الأخرى تيرا هانديرسون (11 نقطة)، فيما لم يشفع لمحترفة سيدات الشارقة جاكلين يونغ نيل لقب أفضل مسجلة في المباراة برصيد (24 نقطة)، بعد أن اكتفت زميلاتها بتسجيل 35 نقطة التي لم تكن كافية لهن في العودة بنتيجة المباراة.

المجمع البترولي ينهي مشوار الساحل السوري

وضع المجمع البترولي الجزائري حداً لحضور الساحل السوري المشرّف في ظهوره الأول بالدورة، من بوابة الدور ربع النهائي، في مباراة ضمنت من خلالها الجزائريات كيفية بلوغ المربع الذهبي، بنيلهن الأفضلية المطلقة في نتيجة الربعين الأول والثاني ومن ثم الثالث بواقع "15-7 و11-6 و24-6"، قابلها اكتفاء السوريات في نيل الأفضلية في نتيجة الربع الرابع والأخير بواقع "18-7".

وتألق للفريق الجزائري، كل من الدولية نسرين طيبي بحصدها لقب أفضل مسجلة في المباراة بواقع (29 نقطة)، بجانب تألقها على الجانب الدفاعي بحصدها لقب ثاني أفضل لاعبة على صعيد التقاط الكرات المرتدة من السلة برصيد (12 التقاط ناجح)، خلف زميلتها في الفريق المحترفة مارييل موهارفا صاحبة (14 التقاط ناجح).

بالأرقام: أطراف النصف نهائي وجهاً لوجه

يحفل الدور نصف نهائي بمواجهات خالصة بين أقوى فرق النسخة الخامسة، والتي تؤكدها الأرقام والإحصائيات التي سجلنها لاعبات الفرق الأربعة على مدار مشوراهن في المباريات التي خضنها سواء في دوري المجموعات أو الدور ربع نهائي، وذلك وفقاً للآتي:

طرفا النصف نهائي الأول (سبورتينغ المصري X المجمع البترولي الجزائري)

اسم الفريق مجموع نقاطه في البطولة مجموع النقاط التي سجلت في سلته بالدورة معدل النقاط التي سجلتها لاعباته في المباريات معدل النقاط التي سجلت في سلة الفريق في المباريات سبورتينغ المصري 328 نقطة Advertisements 198 نقطة 82 نقطة في المباراة الواحدة 49.5 نقطة في المباراة الواحدة المجمع البترولي الجزائري 395 نقطة 257 نقطة 79 نقطة في المباراة الواحدة 51.4 نقطة في المباراة الواحدة

طرفا النصف نهائي الثاني (الأمل التونسي X الفحيص الأردني)