اتحاد الكرة يقرر تأجيل موعد مباراة بتروجت والنصر 24 ساعة

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الاثنين، قراراً بتعديل موعد مباراة بتروجيت والنصر في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة دوري القسم الثاني لتكون يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير بدلاً من الاثنين 17 فبراير.

وأضافت اللحنة أن السبب وراء قرار التأجيل هو نظراً لإقامة مباريات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر على ملعب بتروسبورت.

من الجدير بالذكر أن أصدرت لجنة المسابقات أيضاً، قراراً، بتأخير مباراة الاهلي والمصري المؤجلة من الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 14 فبراير المقرر إقامتها على استاد حرس الحدود لتكون الساعة الثامنة والربع مساءً بدلاً من الساعة السابعة والنصف.