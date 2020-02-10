تعرف على لقاءات الزمالك خلال فبراير قبل لقاء الترجي التونسي في قطر

سجل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، هدفين فقط في اللقاءت الذي شارك فيها في شهر فبراير الحالي، حيث شارك الزمالك في مباراتين حتي الآن خلال شهر فبراير اللقاء الأول أمام أول أغسطس الأنجولي في المباراة النهائية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ولقاء الإسماعيلي أمس في الجولة الـ 17 للدوري والتي انتهت بإنتصار الزمالك 2\1.

حيث سجل أهداف الزمالك خلال لقائه مع الإسماعيلي كل من محمود علاء من ضربة جزاء، وجاء الهدف الثاني خلال اللقاء عن طريق رأسية من اللاعب يوسف أوباما.

يشار أن الفريق الأبيض يستعد غدا الثلاثاء للرحيل إلي قطر للاستعداد للقاء الترجي الرياضي التونسي علي كأس السوبر الإفريقي، والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبلة، وقد نفذت كافة تذاكر اللقاء، وقد شهدت قائمة الفريق الأبيض استبعد كارتيرون كلا من الثنائي المصاب محمود عبد العزيز وإمام عاشور لعدم قيده في القائمة الإفريقية.