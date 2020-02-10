ليفربول يحدد بديل محمد صلاح من فياريال بالميركاتو الشتوي

يريد مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي تعزيز الفريق بلاعب يكون بديلاً للنجم المصري محمد صلاح، حيث أستقر النادي الإنجليزي علي اللاعب النيجيري صامويل شوكويزي جناح فريق فياريال الإسباني.

فبحسب ما جاء بمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن مديري ليفربول أجروا اتصالات مع فياريال لجلب شوكويزي خلال الميركاتو الشتوي، وقام بتقديم 35 مليون يورو للحصول علي اللاعب، ولكن إدارة النادي الإسباني أرادت 65 مليون يورو، حيث لفتت أن الفريق يريد دعم مركز محمد صلاح (الجناح الأيمن) بناء علي طلب من المدرب يورجن كلوب.

حيث انه لا توجد ضمن صفوف الريدز بديل للمصري مو صلاح، كما أن الجناح الأيمن ” شيردان شاكيري” البالغ من العمر يشكو من العديد من الإصابات علاوة على أنه لم يتمكن من إثبات نفسه منذ التعاقد معه، ويمتد عقده حتي صيف 2023.