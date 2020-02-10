شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. عبد الحفيظ يختار 5 حكام لإدارة مباراة الأهلي والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه يثق في التحكيم المصري، مشددًا على أن التحكيم المصري يمثل مصر في المحافل الدولية بصورة مشرفة، وذلك عبر تصريحات لقناة أون سبورت عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وقال سيد عبد الحفيظ إنه وجه تحية خاصة شخصية لمحمود البنا الذي تألق في ديربي المغرب بين الوداد والرجاء والذي انتهي 4/4، وأمين عمر الذي أدار مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري، وأعلن سيد عبد الحفيظ أنه لا توجد أي مشاكل بين الأهلي و5 حكام من الممكن أن يقود أحدهم بإدارة مباراة الفريق المقبلة في الدوري أمام المصري والمقرر لها الجمعة المقبل، وهم جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل ومحمد الصباحي.

وأبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي غضبه الشديد من عقوبة لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة، التي أصدرت اليوم وتم خلالها إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه 50 ألف جنيه.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لقناة اون سبورت عقب مباراة طلائع الجيش اليوم : لا أعلم حيثيات القرار، العقوبة صدرت بايقافي وتغريمي بسبب أحداث بيراميدز، متسائلا : ما هي أحداث بيراميدز التي أعاقب عليها؟.

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ووجه عبد الحفيظ رسالة إلي مسئولي اتحاد الكرة ولجنة الانضباط قائلا: انتوا بتصدروا القرارات دون حيثيات أثناء مباراة، أنتوا عايزين تنرفزونا ولا نتوقف ولا نعمل ايه ؟!.

كما قال مدير الكرة بالأهلي ان العقوبة ليس لها معني سوي التوازنات، لأني حصلت علي إنذار نتيجة اعتراضي ولم يصدر مني أي اعتراض بعدها والتزمت وأكملت المباراة على دكة الأهلي بصورة طبيعية فكيف يتم إيقافي؟، وفي حالة صدور قرار لمجرد التوازنات بين الأندية فعلي اتحاد الكرة الرحيل لأنهم لا يصلحون لادارة الكرة.