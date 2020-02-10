شكرا لقرائتكم خبر عن البنا ورفاقه "السهل الممتنع" في إدارة لقاء الأهلي طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – الأهلي X طلائع الجيش الجولة الـ17 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

الملعب – ستاد السلام

النتيجة- فوز الأهلي 3/ صفر

الحكم الدولي - محمود البنا

المساعد الاول – عماد العقاد

المساعد الثاني – أحمد عبد الغنى

الحكم الرابع- أحمد صالح

تقييم أداء الحكم اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

ظهر الحكم بلياقة بدنية طيبة واستطاع أن يستثمر جهده خلال شوطي المباراة بشكل جيد فتواجد بالمكان المناسب أغلب فترات المباراة وتابع الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة لذلك للقراءة الجيد

الشخصية والسيطرة

سيطر الحكم على فعاليات اللقاء فرض شخصيته على المباراة من البداية رغم أنه إدارة اللقاء بشعار السهل الممتنع فلم يبحث لنفسه عن دور لذلك كان هناك قناعة بقراراته الفنية هو ورفاقه، كما أحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي اللقاء.

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تطبيق القانون (26 مخالفة - إتاحة الفرصة)

السهل الممتنع جعل تدخل البنا بالصافرة عندما تستوجب الأمور فاحتسب 26 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد ولم يكن موجود في الأخطاء الوهمية كما أشار باستمرار اللعب وأتاح الفرصة أكثر من مرة خلال اللقاء.

4 بطاقات صفراء (تغاضى عن اثنين)

أشهر البطاقة الصفراء للتهور ومنع الهجوم الواعد لثلاثي فريق الطلائع محمد شحاتة وعلى الفيل وخالد سطوحي مقابل إنذار وحيد للأحمر من نصيب المدافع رامي ربيعة في الوقت الذي أغفل اشهار البطاقة الصفراء طبقا للقانون لكل من محمد هاني من الأهلي واحمد عبد الرحمن مدافع الطلائع.

المساعدان– عماد العقاد ( جيد جدا) أحمد عبد الغنى ( جيد جدا )

كان اليقظة والتمركز الجيد عنوان أداء الثنائي بعدما سمحا باستمرار في أكثر من هجمة مؤثرة خاصة في شوط اللقاء الثاني خلال فعاليات اللقاء كما أشار على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب وتعاونوا مع الحكم بشكل جيد في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

الحكم الرابع – أحمد صالح (جيد جدا)

سيطر على المنطقة الفنية وتعامل مع الأجهزة بشكل جيد وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الأخضر بخبرة وأدى مهامه بشكل جيد طبقًا للقانون.





إحصائيات المباراة: 26 خطأ – 8 ركلات ركنية – 3 اهداف- 4 حالات تسلل –4بطاقات صفراء-

الدرجات: الحكم 8.5 المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع – 8.5.

