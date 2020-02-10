شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلي يتقدم على طلائع الجيش بهدفين بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق الكرة الأول بالأهلي على طلائع الجيش بهدفين نظيفين أحرزهما جونيور أجاي وعمرو السولية، في المواجهة المقامة حاليًا على استاد القاهرة، َوالتي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد مرور 75 دقيقة من عمر اللقاء.

واصل الأهلي من ضغطه الهجومي، وفي الدقيقة 65 راوغ أحمد الشيخ أكثر من لاعب في الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية ولكنها لم تجد المتابع مع لاعبي الأهلي ليشتتها دفاع طلائع الجيش.

في الدقيقة 69 أحرز عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي من تسديدة صاروخية من مسافة 40 ياردة لم يستطع محمد بسام حارس الطلائع التعامل معها لتسكن شباكه.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا

ويعتلى الأهلى صدارة جدول الدوري قبل مباراة الطلائع برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بها جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضًا، في المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفًا.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة متسلحاً بانتصاره الأخير على بيراميدز في الوقت القاتل بعد أن أستطاع الفريق أن يحول تأخره بهدف لفوز بهدفين في الثوانى الأخيرة من عمر مباراة الجولة السادسة عشرة للمسابقة ، في المقابل حقق الطلائع فوزاً عريضاً على نظيره نادى مصر برباعية دون رد في إطار مباريات نفس الجولة.

ويسعى فايلر لتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالى بعدما حطم انطلاقة المدرب الهولندى جو بونفرير الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003)، وسجّل صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلي فى تاريخ الدورى المصرى، مع العلم أن الرقم القياسى فى أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005.

مواجهات الأهلى وطلائع الجيش تحمل العديد من الأرقام والإحصائيات المهمة، وتحمل مواجهة الليلة الرقم 26، بعدما التقى الفريقان فى 25 مباراة سابقة..حقق الأهلى الفوز فى 20 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا فى خمس مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي.

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