شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ للجنة الانضباط: لو قرار إيقافي للتوازنات بين الأندية فعليكم الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي غضبه الشديد من عقوبة لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة، التي أصدرت اليوم وتم خلالها إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه 50 ألف جنيه.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لقناة أون سبورت عقب مباراة طلائع الجيش اليوم: لا أعلم حيثيات القرار، العقوبة صدرت بايقافي وتغريمي بسبب أحداث بيراميدز، متسائلاً: ما هي أحداث بيراميدز التي أعاقب عليها؟.

ووجه عبد الحفيظ رسالة الي مسئولي اتحاد الكرة ولجنة الانضباط قائلاً: انتوا بتصدروا القرارات دون حيثيات أثناء مباراة، انتوا عايزين تنرفزونا ولا نتوقف ولا نعمل ايه؟!.

كما قال مدير الكرة بالأهلي إن العقوبة ليس لها معني سوي التوازنات، لأني حصلت علي إنذار نتيجة اعتراضي ولم يصدر مني أي اعتراض بعدها والتزمت وأكملت المباراة علي دكة الأهلي بصورة طبيعية فكيف يتم إيقافي؟، وفي حالة صدور قرار لمجرد التوازنات بين الأندية فعلي اتحاد الكرة الرحيل لأنهم لا يصلحون لإدارة الكرة.

وأصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قراراتها بخصوص أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز الأخيرة فى الدورى كالتالى:

إيقاف أحمد محمد أيمن منصور لاعب نادي بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

إيقاف رجب عبد الحليم بكار لاعب نادي بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

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منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أف سي من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

إيقاف إسلام عيسي لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

إيقاف اللاعب عمر جابر لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه.

إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه 50 ألف جنيه

تغريم النادي الأهلي 100 ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبي بيراميدز واللاعب علي جبر.