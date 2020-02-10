شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة يتقدم بشكوى جديدة غدًا ضد لجنة الحكام باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الحكم الدولى جهاد جريشة، تقديم شكوى جديدة غدًا الثلاثاء ضد لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، باتحاد الكرة وتحديدًا إلى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية.

وسيقدم الحكم الدولى، الشكوى بسبب منعه من إدارة مباراة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي في إياب ربع نهائي البطولة العربية، بعدما اعتذرت لجنة الحكام باتحاد الكرة للاتحاد العربي عن عدم إدارة جريشة للقاء لإيقافه محليًا.

وقال مصدر مقرب من الحكم المونديالى، إن ما فعلته لجنة الحكام يخالف اللوائح لأن إيقافه محليًا لا يعني عدم إدارته مباريات خارجية، وهو ما دفع الحكم لتقديم شكوى جديدة غدًا.

وكان الاتحاد العربى لكره القدم قد اختار جهاد جريشة حكما فيديو لمباراة أولمبيك آسفى المغربى واتحاد جدة السعودى يوم 15 فبراير الجارى، فى إياب دور الـ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

جهاد جريشة قال إن عامل السن (44 عامًا) لا يمنعه من المشاركة فى مونديال 2022، كما يردد البعض، مشيراً إلى أن الحكم البحرينى نواف شكر الله يتساوى معه فى نفس السن وتم ترشيحه للمونديال.

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وأكد جريشة لـ"الخليج 365"، أنه لن يخضع للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجنة الحكام إلا بعد الحصول على حقه، بعدما "ذبحه" مسئولو اللجنة وتسببوا فى استبعاده من مونديال 2022 بوضعه فى المركز الثالث بالقائمة الدولية الأخيرة، على حد تعبيره.

ونشبت أزمة خلال الفترة الماضية بين الحكم الدولى جهاد جريشة ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وتصاعدت حدة الاتهامات من جانب الحكم لمسئولى اللجنة على خلفية إعلان القائمة الدولية للحكام خلال الفترة الأخيرة.

شرارة الأزمة بدأت مع انتشار تسريبات بشأن القائمة الدولية للحكام للموسم الحالى، والتى تم إرسالها إلى الفيفا، وتم وضع جهاد جريشة بها فى المركز الثالث وليس الأول.

وتجددت الأزمة بعد إعلان القائمة النهائية للحكام، وتضمنت وجود إبراهيم نور الدين فى المركز الأول وخلفه أمين عمر وجاء جريشة فى المركز الثالث، وهو ما أثار غضب الحكم الدولى، بعد وضعه فى المركز الثالث الأمر الذى يصعب جداً معه اختياره ضمن حكام مونديال 2022، وتقدم بمذكرة اعتراض للجنة الحكام واتحاد الكرة واتهم اللجنة بمحاربته ومجاملة أسماء بعينها .

من جهته رفض جمال الغندور التعليق على الأزمة، مكتفياً بالقول إنه سيتم التحقيق مع جريشة بعد نشر شكواه على مواقع التواصل الاجتماعى، كما هاجم لجنة الحكام فى وسائل الإعلام.