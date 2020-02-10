شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. قفشة يُسجل الهدف الثالث للأهلى أمام طلائع الجيش 3 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب الأهلى، الهدف الثالث لفريقه فى مرمى طلائع الجيش، في الدقيقة 85 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، على استاد القاهرة الدولى، َضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلى، اللقاء، بتشكيل مكون من:"محمد الشناوى في حراسة المرمى، علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني في خط الدفاع، عمرو السولية وأليو ديانج وأمامهما أحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيراليدو في خط الوسط، جونيور أجاي في خط الهجوم".

ودخل طلائع الجيش، المباراة، بتشكيل يضم كلاً من:"محمد بسام في حراسة المرمى، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالا نداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا".

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يعتلى الأهلى صدارة جدول الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضًا، في المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفًا.

وتحمل مواجهات الأهلى وطلائع الجيش، العديد من الأرقام والإحصائيات المهمة، حيث تعد مواجهة الليلة الرقم 26، بعدما التقى الفريقان فى 25 مباراة سابقة، وحقق الأهلى الفوز فى 20 مباراة بينما كان التعادل حاضرًا فى خمس مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي وتقدم اليوم أجاى للفريق الأحمر فى الدقيقة 33 ثم نجح السولية فى تعزيز التقدم بهدف من مسافة بعيدة بتسديدة صاروخية واحتفل على طريقة مؤمن زكريا زميله بالقلعة الحمراء بوضع يده على أذنيه عقب تسجيل الهدف، ليمرر البديل كهربا كرة بعد ذلك إلى قفشة الذى حولها داخل شباك طلائع الجيش لتصبح النتيجة 3 / 0 فى الدقيقة 85.