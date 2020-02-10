تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون.. وعودة عبد الله السعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إيقاف أحمد محمد أيمن منصور لاعب نادي بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. إيقاف رجب عبد الحليم بكار لاعب نادي بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أف سي من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. Advertisements إيقاف إسلام عيسي لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. إيقاف اللاعب عمر جابر لاعب بيراميدز أف سي 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف جنيه. إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه 50 ألف جنيه تغريم النادي الأهلي 100 ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبي بيراميدز واللاعب علي جبر. ورأت اللجنة إن ما نسب لكل من: محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز أف سي وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أف سي، يعد قولا فرديا بتقرير حكم المباراة لا يمكن التعويل عليه دون غيره، إذ حدث عقب انتهاء المباراة وخارج الملعب، ولم يسانده في هذه الرواية تقرير مراقب المباراة أو منسق المباراة مما يكون معه هذا القول غير بالغ حد الكفاية لثبوت الفعل المسند لسالفي الذكر لمعاقبتهما عليه، ومن ثم تطرحه اللجنة دون أن تعول عليه، وذلك في أحداث مباراة بيراميدز والأهلي التي جرت يوم 6/2/2020 بملعب الدفاع الجوي.

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