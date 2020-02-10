صور.. "فلكلور شعبي" فى افتتاح البطولة الأفريقية للريشة الطائرة باستاد القاهرة

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بدأ حفل الإفتتاح باستعراض طابور عرض للمنتخبات المشاركة في البطولة، ثم تحدث أمين زوبيري نائب رئيس الاتحاد الافريقي إلى أن البطولة تشهد مشاركة كبيرة هذا العام، فيما رحب المهندس هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري للعبة بضيوف البطولة على أرض الكنانة متمنيًا لهم بطولة إقامة سعيدة ومنافسة طيبة.
وأعقب كلمات المسئولين بعض الفقرات الإستعراضية للفرق الشعبية معبرة عن الفلكلور المصري، التي تجاوب معها الجماهير، إضافة إلى فريق أطفال مصر.
وتشهد البطولة القارية مشاركة 14 منتخبا هم، مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب أفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوغندا وبتسوانا.
حضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والجزائري أمين زوبيري نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للريشة الطائرة، والموريشيوسي ساهير إيدو سكرتير عام الاتحاد الإفريقي، وهشام التهامي رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا" والمهندس شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية، والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية، وعدد من رؤساء الوفود الإفريقية المشاركة وأعضاء مجلس إدارة إتحاد الريشة الطائرة.
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