شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتظلم على عقوبات لجنة الانضباط ضد لاعبيه الخمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مسئولو نادي بيراميدز، التزام النادي باتخاذ كل الطرق القانونية، والتظلم لدى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ضد العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق تجاه لاعبي النادي على خلفية مباراة بيراميدز أمام الأهلي.

وأوضح مسئولو النادى أن بيراميدز قرر تقديم تظلم طبقا للائحة، مؤكدًا ثقته الكاملة في نزاهة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ولجنتي الانضباط والتظلمات وأعضائهما.

وأعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، إيقاف 5 من لاعبي الفريق، علي جبر وعمر جابر وإسلام عيسى ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، لمدة 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، مع إيقاف ممدوح عيد المدير التنفيذي لمدة 3 مباريات عن ممارسة أي نشاط رياضي كذلك، بناء على تقرير مقدم من الحكم إبراهيم نور الدين الذي أدار مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري.