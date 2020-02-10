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بيراميدز يتظلم على عقوبات لجنة الانضباط ضد لاعبيه الخمسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلن مسئولو نادي بيراميدز، التزام النادي باتخاذ كل الطرق القانونية، والتظلم لدى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ضد العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق تجاه لاعبي النادي على خلفية مباراة بيراميدز أمام الأهلي.

 

وأوضح مسئولو النادى أن بيراميدز قرر تقديم تظلم طبقا للائحة، مؤكدًا ثقته الكاملة في نزاهة اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ولجنتي الانضباط والتظلمات وأعضائهما.

 

وأعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، إيقاف 5 من لاعبي الفريق، علي جبر وعمر جابر وإسلام عيسى ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، لمدة 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، مع إيقاف ممدوح عيد المدير التنفيذي لمدة 3 مباريات عن ممارسة أي نشاط رياضي كذلك، بناء على تقرير مقدم من الحكم إبراهيم نور الدين الذي أدار مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري.

 

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب والتي تقام في السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء على استاد الجبل الأخضر في الدوري الممتاز.

 

وضمت القائمة المختارة:

 

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حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور .

 

خط الدفاع: ولفريد كانون - عبد الله بكري - محمد حمدي - طارق طه .

 

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إيريك تراوري - إبراهيم حسن - محمد فاروق - عمر العيوني - أحمد توفيق - محمود حمادة .

 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

 

 

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