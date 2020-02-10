شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر 5 نجوم يهددون الأهلى في موقعة صن داونز الأفريقية ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق صن دوانز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وفقاً لما أسفرت عنه القرعة التي أجريت في أحد فنادق مدينة "6 أكتوبر"، ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب بين الفريقين في 29 فبراير الجاري ثم الإياب 6 مارس المقبل على الترتيب.

وفى ضربة موجعة قبل صدام الأهلى في دوري أبطال أفريقيا، تعرض ثابيلو مورينا جناح صن دوانز والمعروف بماكينة أهداف الفريق الجنوب أفريقي لالتواء شديد في القدم، يغيب على أثرها لعدة أشهر وهو ما يؤثر بالسلب على أداء الفريق الهجومى.

على الرغم ن ذلك، يمتلك صن دوانز عدد من النجوم على الصعيدين المحلى والأفريقي، وهم بمثابة الأوراق الرابحة لبيتسو موسيماني مدرب الفريق ضد الأهلى في دوري الأبطال وهم..

الحارس دينيس أونيانجو (34 عاما) – 19 مباراة – 8 كلين شيت

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ثيمبا زواني ( 30 عاماً)- 19 مباراة – 9 أهداف – 5 أسيست

بكاماني (22 عاماً) – 7 مباريات

جاستون سيرينو ( 28 عاماً) - 19 مباراة – 4 أهداف – 4 أسيست

أنديلي جالي (29 عاماً) – 21 مباراة – هدف وحيد