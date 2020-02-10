فايلر: فارق الـ10 نقاط لا يشغلني.. ولا تختلقوا أشياء مغلوطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أنه نجح في أن يكون مستوى بدلاء فريقه مثل الأساسيين، مما يؤدي إلى عدم انخفاض المستوى في حال إجراء أي تعديلات على التشكيل.

وأشار فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الأهلي مع طلائع الجيش، إلى أن رمضان صبحي سيعود للتدريبات الجماعية خلال يومين على الأكثر.

وقال المدير الفني السويسري: "اللاعبون يجب أن يكونوا في أعلى حالة من التركيز خلال المباريات من أجل تقديم أداء جيد، اللاعب البديل يجب أن يكون ذهنه حاضرًا للإبداع عند المشاركة".

وأكمل: "هذا هو ما نفعله مع جميع اللاعبين بنفس الشكل، ولذلك لا نجد اختلاف بين اللاعب الأساسي والبديل، والجميع يؤدي بنفس القوة والأداء".

وأضاف: "من الصعب تحديد اللاعبين الذين سيخوضون مواجهة المصري، وبدون ذكر اسماء بعينها سواء حسام عاشور أو غيره".

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وأردف: "رمضان صبحي حالته تتحسن خلال الفترة الحالية، وخلال يوم أو اثنين على الأكثر سيتواجد في تدريبات الأهلي الجماعية".

وأوضح: "فارق النقاط العشر مع المقاولون لا يشغلني حاليًا، أخوض كل مباراة بقوة وبأفضل تشكيل من أجل تحقيق الفوز فقط".

وانتقل فايلر للحديث عن عدم نيته خوض مباراة ودية أمام فريق أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي خلال الفترة المقبلة، مطالبا وسائل الإعلام بعدم اختلاق أشياء وصفها بأنها "مغلوطة".

وبسؤاله عن مواجهة أورلاندو قبل مواجهة العودة ضد صنداونز في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، رفض فايلر الإجابة على السؤال في البداية.

لكن المدير الفني السويسري عاد للتوضيح، بقوله: "لا أريد أن يختلق الإعلام أشياء مغلوطة، لا نية لدينا لخوض أي مباراة مع فريق من جنوب أفريقيا قبل مواجهة العودة مع صنداونز".

وكانت تقارير إعلامية قد تداولت أنباء عن نية الأهلي لملاقاة أورلاندو وديًا في جنوب أفريقيا، وهو ما نفاه المدير الفني للقلعة الحمراء.