بيراميدز يستعد للمقاولون بـ 17 لاعبًا بعد عقوبات لجنة الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب التي ستقام غدًا، الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري.

وتشهد قائمة بيراميدز غيابات بالجملة بعد قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، بشأن مباراة الفريق السابقة أمام الأهلي.

وقرر تشاتشيتش الاستعانة بـ17 لاعبًا فقط في قائمة الفريق لمواجهة المقاولون، في ظل إيقاف خمسة لاعبين بسبب العقوبات.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف الخماسي علي جبر، رجب بكار، إسلام عيسى، عمر جابر وأحمد أيمن منصور.

Advertisements

وتضم قائمة بيراميدز كلًا من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور.

خط الدفاع: ولفريد كانون - عبد الله بكري - محمد حمدي - طارق طه.

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إيريك تراوري - إبراهيم حسن - محمد فاروق - عمر العيوني - أحمد توفيق - محمود حمادة.

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.