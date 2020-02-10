إيقاف طارق العشري لـ 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قررت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إيقاف طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ثلاث مباريات مع تغريمه خمسون ألف جنيه.

جاء قرار لجنة الانضباط على خلفية ما حدث من مدرب حرس الحدود خلال مواجهة فريقه أمام الزمالك التي جرت يوم 5/2/2020 باستاد القاهرة الدولي.

وأكدت لجنة الانضباط على أن تسدد الغرامات المالية لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة أقصاها 30 يوما من الإخطار بالقرار.

وعن أحداث مباراة الاتحاد وأسوان التي جرت بملعب المكس يوم 8/2/2020 قررت اللجنة إيقاف محمد إبراهيم مدرب عام فريق الاتحاد أربع مباريات وتغريمه خمسون ألف جنيه، للاعتراض بطريقة غير لائقة وسب منظومة الحكام، مع إلزامه بسداد قيمة ما أتلفه بركله باب غرفة خلع الملابس وكسر زجاج الغرفة.