ربع مليون جنيه وإيقاف 7 مخالفين.. عقوبات غير مسبوقة على الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات غير مسبوقة ضد فريق بيراميدز، على خلفية أحداث مواجهة الفريق الأخيرة أمام الأهلي.

وخسر بيراميدز مواجهته أمام الأهلي، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ16 بالدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف 5 لاعبين من بيراميدز وهم (عمر جابر- علي جبر- رجب بكار، إسلام عيسى، أحمد أيمن منصور) لمدة 3 مباريات وتغريم كل لاعب خمسين ألف جنيه.

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كما قررت لجنة الانضباط منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي "بيراميدز إف سي" من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

وعلى الجانب الآخر، قررت لجنة الانضباط إيقاف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

وفرضت لجنة الانضباط عقوبة على الأهلي، بتغريمه مائة ألف جنيه عن المخالفة الواردة بتقرير المباراة بقيام الجماهير بسب لاعبي بيراميدز واللاعب علي جبر.

وفي سياق متصل، رأت اللجنة أن ما نسب لكلٍ من: محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز إف سي وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إف سي، يعد قولا فرديا بتقرير حكم المباراة لا يمكن التعويل عليه دون غيره، إذ حدث عقب انتهاء المباراة وخارج الملعب، ولم يسانده في هذه الرواية تقرير مراقب المباراة أو منسق المباراة، مما يكون معه هذا القول غير بالغ حد الكفاية لثبوت الفعل المسند لسالفي الذكر لمعاقبتهما عليه، ومن ثم تطرحه اللجنة دون أن تعول عليه.