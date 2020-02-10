المصري يكتسح وادي دجلة بثلاثية مع الرأفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
حقق النادي المصري فوزًا كبيرًا على حساب وادي دجلة بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.
المصري نجح في تحقيق الفوز لأول مرة بعد غياب دام لأربع مباريات، حيث تعادل خلالهم في ثلاث وتلقى هزيمة واحدة كانت أمام الجونة.
ونجح أحمد ياسر في وضع النادي المصري بالمقدمة عن طريق تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 33 من اللقاء، بعدما تابع كرة عائدة من محمد عبد المنصف تصدى خلالها لتصويبة مفتاح طقطق، ليضع الكرة بسهولة في الشباك الخالية.
وجاءت الدقيقة 62 بالهدف الثاني للمصري عن طرق مفتاح طقطق الذي تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر، ليحولها بقدمه داخل شباك وادي دجلة ليضاعف من تقدم الفريق البورسعيدي.
وفور دخوله إلى أرض الملعب، نجح شيخ موكورو في تسجيل الهدف الثالث للمصري بعدما راوغ محمد عبد المنصف ليصوب الكرة بسهولة في الشباك الخالية بعد مرور 71 دقيقة من عمر اللقاء.
وجاء الفوز ليرفع رصيد المصري إلى النقطة 20 من 15 مباراة ليتقدم نحو المركز العاشر في جدول الترتيب، بعدما دخل اللقاء في المرتبة 13.
أما وادي دجلة فتراجع للمركز 17 وقبل الأخير برصيد 14 نقطة من 16 مباراة، متأخرًا بفارق الأهداف عن مصر المقاصة.
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