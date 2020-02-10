بسبب الخجل من حالته الصحية.. بيليه يهرب من مواجهة الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - يخجل بيليه أسطورة الكرة البرازيلية من مغادرة منزله في الآونة الأخيرة، بسبب عدم قدرته على المشي دون مساعدة، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال العام الماضي.

ويعد بيليه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث ساهم في تتويج المنتخب البرازيلي بكأس العالم 3 مرات أعوام 1958، 1962 و1970، كما سجل 1281 هدفًا، خلال 1363 مباراة لعبها.

وقال إيدينيو نجل بيليه في حوار مع شبكة جلوبو البرازيلية: "أصبح خجولًا للغاية، لا يريد أن يتواصل مع الناس" وأكمل: "تخيل، إنه الملك، الشخصية الواثقة دائمًا، اليوم لا يستطيع المشي دون مساعدة."

وواصل نجل بيليه حديثه عن حالة أسطورة الكرة البرازيلية: "يعيش حالة انطواء، لا يريد أن يخرج، لا يريد أن يشاهده أحد، لا يريد أن يفعل أي شىء يتضمن الذهاب خارج المنزل."

ويشهد شهر يونيو المقبل شكرى مرور 50 عامًا على نهائي كأس العالم 1970، الذي شهد قيادة بيليه منتخب بلاده للفوز باللقب المونديالي الثالث في تاريخه.