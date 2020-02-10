الأهلي يمدد انتصاراته في الدوري بثلاثية في الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تصوير- نادر نبيل:

حقق الأهلي فوزا كبيرا على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد القاهرة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري المصري الممتاز.

ومدّد المارد الأحمر انتصاراته في الدوري رافعا رصيده إلى 42 نقطة بعد تحقيق العلامة الكاملة من 14 مباراة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 15 نقطة من 16 لقاء بالمركز الـ14.

ملخص المباراة:

جاءت أول فرصة خطيرة في المباراة من جانب النادي الأهلي في الدقيقة الـ16، بعدما أطلق محمد مجدي أفشة تسديدة قوية أطلقها من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها محمد بسام حارس الطلائع بيد واحدة.

وفي الدقيقة الـ33، سجل الأهلي الهدف الأول بعدما انتظر جيرالدو زميله معلول ليمرر الكرة إليه، قبل أن يقوم الظهير الأيسر التونسي بتمريرها داخل المنطقة لأجايي، الذي حولها مباشرةً داخل شباك الطلائع.

وكاد الأهلي أن يسجل الهدف الثاني بعدما توغل أحمد الشيخ إلى العمق ليسدد بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد بسام في الدقيقة الـ38 من المباراة.

واصل الأهلي زحفه نحو مرمى الطلائع، حيث استغل محمد مجدي أفشة ارتداد الكرة من دفاع الطلائع داخل المنطقة، ليراوغ مدافع الفريق ويسدد لكن العارضة الأفقية حرمته من مضاعفة النتيجة بالدقيقة الـ41.

وفي الدقيقة الـ42، استمر الأهلي في رحلة البحث بقوة نحو تسجيل الهدف الثاني بعد سلسلة تمريرات بين اللاعبين داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى علي معلول الذي سددها لكن الحارس محمد بسام تصدى لها بقدمه.

وأطلق محمد هاني تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن تصدى لها محمد بسام ببراعة قبل أن يبعد مجددا تسديدة أحمد الشيخ بعدما فشل الأخير في تحويلها داخل الشباك.

وبعد انطلاق الشوط الثاني، كاد طلائع الجيش أن يعدل النتيجة بعدما أرسل كريم طارق من الجبهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، لكن لاعب الطلائع لم ينجح في تحويلها داخل الشباك بعدما سددها في أيدي الشناوي.

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ودفع رينيه فايلر بأول تغييراته بإقحام محمود عبدالمنعم كهربا بدلا من أحمد الشيخ في الدقيقة الـ67 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الـ69، أطلق عمرو السولية تصويبة صاروخية من مسافة بعيدة المدى، لتسكن مرمى الحارس محمد بسام.

وأهدر الأهلي فرصة تسجيل الهدف الثالث بعدما أرسل محمد مجدي أفشة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن جونيور أجايي فشل في تحويلها داخل الشباك بعد قيامه بمقصية خاطئة في الدقيقة الـ71 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الـ72، دفع فايلر بثاني تغييراته بعدما دفع بوليد سليمان بدلا من جيرالدو، قبل أن يستنفذ تغييراته بإقحام حسين الشحات بدلا من جونيور أجايي في الدقيقة الـ79 من عمر اللقاء.

وسجل الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة الـ85 عن طريق محمد مجدي أفشة، بعدما حصل اللاعب على تمريرة محمود عبدالمنعم كهربا ليودعها من خارج المنطقة في الزاوية اليسرى للحارس محمد بسام.

أهدر الأهلي فرصة تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ88 بعدما مرر ديانج الكرة إلى محمد مجدي أفشة، لكن الأخير لم ينجح في استغلال خروج الحارس محمد بسام من مرماه، ليسددها فوق العارضة الأفقية.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، علي معلول، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجايي.

تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام، أحمد السيد، على الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف، كريم طارق، مهند لاشين، أحمد سمير فرانك ستيفن، أبوبكر ديارا، عمرو جمال.