هشام نصر: 2019 عام كرة اليد المصرية

أعرب المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لليد عن سعادته بحفل التكريم الذي نظمته الشركة الراعية للاتحاد على خلفية تتويج المنتخب المصري الأول بالبطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأضاف نصر أن ٢٠١٩ عام انجازات كرة اليد المصرية على جميع المنتخبات الوطنية مشيرا إلى تتويج منتخبي الناشئين والشباب بذهبية وبرونزية العالم في الصيف الماضي. إلى تتويج منتخبي الناشئين والشباب بذهبية وبرونزية العالم في الصيف الماضي. وأكمل نصر حديثه " هذا التتويج نتاج خطة طويلة الامد تعمل عليها منظومة اليد المصرية والدليل اننا حققنا العديد من البطولات". Advertisements واستطرد قائلا "نستهدف تقديم مستويات قوية بالاولمبياد والإعداد جيدا لكأس العالم التي تستضيفها مصر ٢٠٢١". وأشار أن النجاحات انعكست ع الشارع المصري مستشهدا " كرة اليد المصرية حققت شعبية كبيرة في الفترة الأخيرة داخل مصر". وتنظم الشركة الراعية لاتحاد اليد حفل تكريم للمنتخب الوطني بعد تتويجه بالبطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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