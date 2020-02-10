رينيه فايلر: الأهلي لن يلعب مباريات ودية قبل مواجهة صنداونز

نفي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ماتردد عن طلبه لخوض باراة ودية استعداداً للقاء صنداونز الجنوب افريقي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال فايلر: " هناك الكثير من الأمور غير

الصحيحة التي يتم تداولها عن الفريق".

وأضاف :" من بين هذه الأمور الحديث عن اقامة مباراة ودية قبل مواجهة صنداونز في جنوب افريقيا، هذا الأمر غير صحيح ".

عيل جانب آخر كشف فايلر عن موعد مشاركة حسام عاشور قائد الفريق قائلاً: " من الصعب أن احدد موعد مشاركته الآن، انا احدد اللاعبين المشاركين قبل كل مباراة بيوم واحد فقط".

وواصل : " بالنسبة لرمضان صبحي، فحالته في تحسن مستمر، وسيشارك في التدريبات خلال يوم او اثنين".