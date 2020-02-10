جهاد جريشة يقدم شكوى جديدة ضد لجنة الحكام باتحاد الكرة

قرر الحكم الدولي جهاد جريشة، تقديم شكوى جديدة ضد لجنة الحكام باتحاد الكرة غدا الثلاثاء. غدا الثلاثاء. وبحسب مصدر مقرب للحكم، فان جريشة سيقدم الشكوى بسبب منعه من ادارة مباراة اتحاد جدة واولمبيك اسفي في اياب ربع نهائي البطولة العربية، بعدما اعتذرت لجنة الحكام باتحاد الكرة للاتحاد العربي عن عدم ادارة جريشة للقاء لايقافه محليا. ادارة مباراة اتحاد جدة واولمبيك اسفي في اياب ربع نهائي البطولة العربية، بعدما اعتذرت لجنة الحكام باتحاد الكرة للاتحاد العربي عن عدم ادارة جريشة للقاء لايقافه محليا. وقال المصدر، ان ما فعلته لجنة الحكام يخالف اللوائح لان ايقافه محليا لا يعني عدم ادارته مباريات خارجية، وهو ما دفع الحكم لتقديم شكوى جديدة غدا.

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