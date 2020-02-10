أمد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض بإمكانه تحقيق بطولة دوري أبطال افريقيا هذا الموسم، وإقتناص بطولتي السوبر المصري والافريقي.
وقال حمزة في تصريحات إذاعية على نجوم إف إم "قميص الزمالك له ثقله، والفريق قادر على إقتناص بطولة دوري أبطال افريقيا".
وواصل "اتمنى أن يكون هناك حضور
وتابع "عند الحديث عن بطولة دوري أبطال افريقيا أو السوبر الافريقي، لا يجبأن يتم تقييم الزمالك بناء على الأداء في بطولة الدوري الممتاز".
وأردف "الجالية المصرية في قطر ستكون كبيرة مقارنة بالترجي التونسي، مما يمنح الزمالك افضلية في السوبر الافريقي، وببطولة السوبر المحلي أمام الأهلي في الإمارات ستكون الكفة متساوية".
واختتم "فوز الزمالك ببطولة السوبر الافريقي سيرفع معنويات اللاعبين، ويقلل من الضغوط الملقاة عليهم، وأؤكد أن بطولتي السزبر الافريقي أو المصري في متناول الزمالك".
كانت هذه تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: بطولتي السوبر المصري والافريقي في متناول الزمالك.. وسيفوز بدوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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