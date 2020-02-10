نجم الزمالك السابق: بطولتي السوبر المصري والافريقي في متناول الزمالك.. وسيفوز بدوري الابطال

أمد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض بإمكانه تحقيق بطولة دوري أبطال افريقيا هذا الموسم، وإقتناص بطولتي السوبر المصري والافريقي.

وقال حمزة في تصريحات إذاعية على نجوم إف إم "قميص الزمالك له ثقله، والفريق قادر على إقتناص بطولة دوري أبطال افريقيا".

وواصل "اتمنى أن يكون هناك حضور

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جماهيري كبير خلف نادي الزمالك، فالعدد سوف يؤثر على معنويات اللاعبين والخصم، ولا يوجد فارق بين حضور 30 ألف و 100 ألف، فهو نفس التأمين".

وتابع "عند الحديث عن بطولة دوري أبطال افريقيا أو السوبر الافريقي، لا يجب

أن يتم تقييم الزمالك بناء على الأداء في بطولة الدوري الممتاز".

وأردف "الجالية المصرية في قطر ستكون كبيرة مقارنة بالترجي التونسي، مما يمنح الزمالك افضلية في السوبر الافريقي، وببطولة السوبر المحلي أمام الأهلي في الإمارات ستكون الكفة متساوية".

واختتم "فوز الزمالك ببطولة السوبر الافريقي سيرفع معنويات اللاعبين، ويقلل من الضغوط الملقاة عليهم، وأؤكد أن بطولتي السزبر الافريقي أو المصري في متناول الزمالك".