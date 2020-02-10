رينيه فايلر: الأهلي استحق الفوز بثلاثية علي طلائع الجيش

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن سعادته بالفوز علي طلائع الجيش بثلاثية نظيفة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 17 للدوري الممتاز.

وقال فايلر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "

سيطرنا علي المباراة منذ بدايتها، ونستحق الفوز بثلاثة اهداف وكان يمكننا زيادة النتيجة لكنها نتيجة عادلة".

وأضاف: " اداء الفريق كان جيد، وعلينا ان نعمل بشكل جيد في المرحلة المقبلة،

وسنعمل علي علاج الاخطاء".

وعلق فايلر علي اداء الانجولي جيرالدو لاعب الاهلي في مباراة اليوم قائلاً: " جيرالدو ادي بشكل جيد، وأي لاعب في فريقي سيحصل علي فرصته في المشاركة".

واتم فايلر: " علي اللاعبين أن يكونوا في كامل تركيزهم حتي يتمكنوا من اللأداء بشكل جيد عند حصولهم علي الفرصة".