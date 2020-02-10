جمال حمزة: إبراهيم نور الدين يتسبب في كوارث تحكيمية

استنكر جمال حمزة، نجم نادي الزمالك السابق، أداء الحكم إبراهيم نور الدين، متعجبًا من تصنيفه المرتفع بين الحكام المصريين.
وقال حمزة في تصريحات عبر إذاعة نجوم إف إم "هناك مؤامرات تحدث، فتكرار الأخطاء بشكل مستمر هو أمر غريب بكل تأكيد، وتاريخ الزمالك شهد الكثير منمثل هذه الامور التي حسبت له وعليه ".
وواصل "في مباراة الإسماعيلي والزمالك بالأمس، تم إحتساب ركلتي جزاء غير صحيحتين بالمرة، وكذلك في مباراة الأهلي وبيراميدز، رأينا كرة في الملعب وأخرى ركنية ويأتي منها الهدفالفوز، ومع كل ذلك فإن لجنة الحكام تدافع بشكل غريب عن الحكام".
وأردف "الحكم نور الدين كل مباراة يديرها تحكيمياً تحدث كارثة وأمر مثير للجدل، هل يعقل أن يكون هو الحكم رقم واحد في مصر على الرغم من أخطاءه".
واختتم "حتى مع تطبيق تقنية الفار لن يكون هناك أي جديد، فنفس الحكام الذين يخطئوا سيتواجدوا في غرفة الفار".
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